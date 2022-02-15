Ученые из Бирмингемского университета, Великобритания, и Политехнического института и университета штата Вирджиния, США, провели исследование и установили, что найденные в 60-х годах XX века кости принадлежат архозавру, который был предком современной клады крокодилообразных.

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Раскопки в Танзании, которые позволили выявить Mambawakale ruhuhu / Фото Royal Society Open Science

Предок крокодилов

Останки животного, которое тогда получило неофициальное название Pallisteria angustimentum, выкопали в 1963 году в Танзании.

Ученые откопали довольно большой, но не целый череп. Общая длина должна составлять около 75 сантиметров.

Нижнюю челюсть.

Фрагменты скелета: три шейных позвонка и почти полную левую кисть.

Ученые считают, что общая длина тела пресмыкающегося достигала 5 метров, что делает его одним из крупнейших хищников своего времени.

Только недавно, почти через 60 лет после открытия, находку классифицировали, и она получила официальное название – Mambawakale ruhuhu. Это животное жило на территории современной Танзании 240 миллионов лет назад. Это делает Mambawakale ruhuhu одним из старейших известных архозавров, которые были прямыми предками крокодилов.

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Наш анализ идентифицирует Mambawakale ruhuhu, как одного из старейших известных архозавров и одного из первых членов линии, которая в конечном итоге превратилась в современных крокодилов. Это увлекательное открытие, потому что идентификация этого животного помогает нам быстрее понять раннее разнообразие архозавров и позволяет нам добавить еще одно звено в эволюционную историю современных крокодилов,

– рассказывает профессор палеобиологии Бирмингемского университета Ричард Батлер.

Так современные крокодилообразные получили нового предка – Mambawakale ruhuhu. Название происходит из языка суахили, на котором говорят в Танзании:

Mambawakale – означает "древний крокодил".

Ruhuhu – означает отношение к бассейну реки Рухуху, где и были найдены кости.

Названием ученые хотели отметить вклад танзанийцев в экспедицию 1963 года.