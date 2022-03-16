Раскол в Samsung: российский офис компании перестал выходить на связь и подчиняться главному

Дмитрий Дубилет в своем телеграме рассказал о странной ситуации вокруг Samsung. Пока компания не дает официальных комментариев, но все выглядит так, будто российский офис перестал подчиняться руководству.

Напомним, Samsung является одной из тех компаний, которая ранее объявила о выходе с российского рынка. Несмотря на это она была одной из тех, кого 15 февраля Владимир Зеленский призвал немедленно начать бойкот оккупанта.

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Что происходит

Как пишет Дмитрий Дубилет, некоторую информацию удалось узнать от украинского офиса Samsung.

Так, источники сообщили, что головной офис в Южной Корее действительно распорядился остановить поставки своей продукции в Россию.

Но вместе с тем руководство якобы заявляет, что российский офис фактически перестал им подчиняться и отвечать на запросы.

Официальная информация не подтверждена.

Как бы там ни было, но этот "перформанс" российского офиса не имеет никакого смысла, ведь поставки продукции действительно прекратились. Новых устройств он не получит, поэтому вести деятельность не сможет. Даже если они оставили себе уже имеющуюся технику, она быстро закончится.

Samsung Pay продолжает работу?

Несмотря на игнорирование головного офиса, российский телеграм-канал Samsung сохраняет активность. 14 марта там появилась новая публикация, в которой сообщается о продолжении работы Samsung Pay на территории рашистов. Однако касается это лишь подключенных карт российской платежной системы"Мир".

Хорошая новость: сервис Samsung Pay продолжает свою работу в Российской Федерации. Не очень хорошая новость – из-за ограничений международных платежных систем в отношении российских банков сейчас могут быть недоступны некоторые операции. А именно: платежи и денежные переводы с помощью Samsung Pay картами Mastercard и Visa российских банков,

– пишут на канале.

Закрыт для россиян и выпуск новых билетов транспортной карты "Виртуальная Тройка" в приложении "Метро Москвы". Добавленные ранее – продолжат работать.

Платежи по картам "Мир" любых банков работают в Samsung Pay без ограничений,

– добавляют в российском офисе компании.

Напомним, недавно хакеры атаковали компанию Samsung. На торрентах оказалось 190 гигабайтов конфиденциальных данных. Они содержат исходные коды различных программ и сервисов компании. Производитель заверил, что никаких пользовательских данных злоумышленники получить не смогли.