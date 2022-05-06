Раньше, чем Илон Маск: в США стартовали испытания первого коммерческого мозгового интерфейса

В Соединенных Штатах Америки начались клинические испытания первой коммерческой системы интерфейса мозг-компьютер, разработанной Synchron. Компания опередила Илона Маска.

Испытание является важной вехой не только для стартапа Synchron, первым принявшегося за разработку мозговых интерфейсов, но и для всей отрасли в целом. Сегодня таких компаний несколько, однако все они пока находятся на стадии создания прототипов и исследованиях на животных.

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Детали о технологии

По данным представителей Synchron, операция по имплантации устройства под названием Stentrode занимает около двух часов.

Первый пациент для участия в клинических испытаниях уже зарегистрирован.

Для этого используется кровеносный сосуд внизу шеи с последующим введением специального датчика в мозг.

Если испытания пройдут успешно, система сможет использоваться повсеместно, и пациенты с параличом снова смогут наладить контакт с внешним миром.

Уточняется, что компания Synchron, базирующаяся в Нью-Йорке, в этом деле опережает своего известного конкурента Neuralink – компанию, принадлежащую Илону Маску. Последняя имеет большее финансирование, но до сих пор не имеет четкой стратегии развития и до конца не сформировала штат. В прошлом году Neuralink привлекла 205 миллионов долларов, а Synchron – всего 70 миллионов долларов. Среди инвесторов Synchron издание Bloomberg указывает национальные институты здоровья.

К настоящему моменту, уточнили в Synchron, подобные проекты получали только разрешения на краткосрочные серии экспериментов в лабораторных условиях. Однако, если новая серия испытаний покажет положительную динамику, программа будет расширена, и пациенты смогут использовать системы на долгосрочной основе. Например, управлять цифровыми устройствами без помощи рук.