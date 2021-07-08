Австралийские махинации: Copterpack на самом деле никогда не летал

Южное полушарие в лице Австралии и Новой Зеландии довольно часто дает инновационные и прорывные технологии. Другое дело, что эти новинки пока широко не используются. Такой "прорывной технологией" обещал стать ранец для индивидуального полета Copterpack. И может оказаться, что нас, возможно, обманули.

Недавно, 7 июня 2021 года мы сообщали о невероятном полет средства для индивидуального полета Copterpack. Этот гаджет должен крепиться за спиной и позволит летать на высоте не менее 15 метров. Компания CopterPack опубликовала видео тестового полета на Ютубе 27 мая 2021 года. На нем видно, как пилот умело летает над побережьем. И может оказаться, что это видео – фейк и никакого полета не было.

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Было ли видео полета смонтировано

Режиссер Ник Адамс, который имеет канал в сети YouTube под ником Parallax опубликовал видео, в котором он утверждает, что весь полет - это фейк.

Идею ему дали его друзья, которые заметили определенные непонятные вещи. Например, почему во время взлета нет облаков пыли? Ведь два пропеллеры, диаметром 90 сантиметров каждый, должны работать с большой силой, чтобы поднять около 80 килограммов. Облако пыли точно должна была образоваться, если учитывать, что взлет происходит на песчаном побережье Австралии.

Также друзья режиссера заметили, что движения пилота в "полете" не естественные, а больше похожи на то, что его подвесили на тросах.

Ник Адамс решил проверить видео полета на предмет артефактов, свидетельствующих, что видео подверглось монтажа. Увеличивая резкость и насыщенность видео, чтобы лучше показать любые махинации с редактированием, Адамс нашел твердые доказательства того, что область над Copterpack была обработана видеоеквивалентом инструмента "штамп-клонирование" Photoshop.

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Единственные ли это факты махинации

Нет, в этом доказательства махинации полета не заканчиваются.

Журналисты издания New Atlas пытались связаться с представителями CopterPack. И не получили никакого ответа. Но они заметили другую вещь. На сайте компании после 29 июня 2021 года появился новый абзац.

Отредактированный абзац / Скриншот с сайта CopterPack

Уникальность CopterPack заключается в том, что ваше тело становится частью самолета. В настоящее время Copterpack находится на начальной стадии разработки. Недавнее испытание привязанного прототипа позволило оценить динамику полета и стабилизации аппарата,

– сообщается на сайте проекта.

Ник Адамс опубликовал видео, в котором доказал фейковость полета 28 июня 2021 года.



Так выглядела страница сайта до 29 июня 2021 / Скриншот с сайта CopterPack

Фактически, на сайте компании признают, что "полет" состоялся с применением троса. Однако неизвестно, был ли это трос для страхования пилота, все же CopterPack решил обмануть общественность.