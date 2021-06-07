Если вы смотрели фильм "Человек-паук: Возвращение домой", то помните персонаж главного злодея – Адриана Тумса, Стервятника. И если вы хотели побывать в его шкуре, то скоро такая возможность появится вместе с индивидуальным средством для полета Copterpack. Новинка прилетит к нам из Австралии и позволит совершать полет с помощью двух роторов.

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Адриан Тумс, Стервятник / Скриншот трейлер фильма "Человек-паук: Возвращение домой"

Что известно об инновационной разработке

Copterpack – это нечто среднее между реактивным ранцем и квадрокоптером. Пилот должен закрепить ранец на плечах, после чего можно начинать полет.

Что представляет собой ранец:

Два плоских подлокотника, на которых расположены элементы управления аппаратом.

На уровне поясницы находятся аккумуляторы для питания.

За спиной соединяется каркас. По бокам на уровне плеч расположены два пропеллера, которые обеспечивают полет. Пропеллеры имеют диаметр около 90 сантиметров.

В CopterPack утверждают, что конструкция весит мало, поскольку рама сделана из углеродного волокна. Это обеспечит максимальную прочность всей конструкции при минимальном весе.

На сайте компании указано, что Copterpack имеет встроенный автопилот, который обеспечивает автоматическое выравнивание. Поэтому пользователь во время полета не должен перевернуться или иным образом потерять управление.

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Испытательный полет Copterpack: смотреть видео онлайн

Какие детали известно о проекте

Деталей о проекте известно мало. Компания CopterPack не разглашает информацию о емкости аккумуляторов и времени полета.

Также неизвестно, на какую высоту сможет подняться Copterpack. Но, судя по видео, это не менее 15 метров. Не говорит ничего и о весе всей конструкции.

Открытым остается вопрос безопасности пилота.