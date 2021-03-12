Голландская актриса Стойн Франсен сделала татуировку с помощью дистанционного робота в рамках рекламного проекта для компании T-Mobile Netherlands. Работу выполнил профессиональный мастер тату Уэс Томас.

Робот-татуировщик – явно не первое, что приходит на ум, когда вы думаете о примерах использования 5G. Но в рамках маркетинговой кампании 5G, которая имела целью продемонстрировать способность технологии обрабатывать большое количество данных без задержек, T-Mobile Netherlands объединился с лондонским технологом Ноэлем Дрю и художником-татуировщиком Уэсом Томасом, чтобы воплотить идею в жизнь.

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Как происходил процесс

Уэс Томас выполнил татуировку в рамках проекта "Невозможное татуировки", удаленно управляя роботом-манипулятором, который прошел через процесс машинного обучения, что позволило контролировать положение рук обоих людей для правильного нанесения рисунка.

На разработку робота и программного обеспечения для него лондонскому технологу Ноэлю Дрю понадобилось несколько недель интенсивной работы. Для отработки технологии нанесения татуировки на тело пришлось "испортить" множество тыкв.



Ноэль Дою тестирует робота на тыкве / Фото Ноэль Дрю / PCMag

Эксперимент закончился хорошо. Процесс татуировки Стойн Франсен перенесла достаточно спокойно под контролем потенциометра, который следил за поверхностью руки, чтобы игла не проникала слишком глубоко под кожу.

Также, по словам команды, кроме разнообразных встроенных систем безопасности в программном обеспечении машины, у обоих участников были аварийные кнопки для немедленной остановки робота, на случай непредвиденных ситуаций.

Процесс нанесения татуировки: видео