Ракеты оккупанта не попадают в цель в 60% случаев: анализ Defense Express подтвердили в США

По оценке США примерно 60% российских точных ракет, которые оккупант использует против Украины, не достигают своих целей. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Анализ Defense Express

В прошлый понедельник, 14 марта, украинский портал Defence Expresse опубликовал аналитический материал под названием "Пуски российских ракет по Украине: почему по целям попало только 40%". В статье был представлен анализ эффективности использования оккупантом ракетного вооружения по объектам в Украине.

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Что говорят в США

Вывод украинского портала подтвердило американское военное ведомство. Как отмечает агентство Reuters, три американских официальных лица, ссылаясь на данные американской разведки, заявили, что уровень "ракетных" неудач России меняется каждый день. Он зависит от типа запускаемой ракеты и иногда может превышать 50%. Двое из них сказали, что он достиг 60%.

По словам одного из чиновников, российские крылатые ракеты воздушного базирования имели сбой в диапазоне от 20% до 60% в зависимости от дня. С таким высоким уровнем провальных запусков могут быть связаны как неудачи непосредственно при запуске ракет, так и отсутствие детонации ракет при ударе.

Сколько ракет уже выпустили по Украине

Напомним, что, по предварительным оценкам Пентагона, Россия выпустила по Украине более 1200 ракет всех видов с начала войны. В то же время в США не отметили, сколько именно ракет попало по целям. Остается неизвестным и то, что именно влечет столь высокий уровень неудач российских ракет.