Ракету Firefly Alpha установили на стартовой площадке 12 апреля, в годовщину первого полета человека в космос. Следующие несколько недель ей предстоит пройти финальные предполетные тесты.

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Четыре года... и 10 минут,

– так прокомментировал процесс подъема ракеты на стартовый стенд Макс Поляков на своей странице в Facebook.

Полезной нагрузкой для дебютного запуска Firefly Alpha стали некоммерческие проекты ведущих университетов мира, а также социальные проекты, которые были собраны по программе D.R.E.A.M. по инициативе Макса Полякова. Среди таких грузов на орбиту Земли отправится тестовая двигательная установка SETS, аппарат для сбора и утилизации космического мусора от университета Пердью и рисунки победителей детского художественного конкурса.

Дебютный полет ракеты Firefly Alpha даст инженерам все необходимые данные о состоянии ракеты во время полета и станет очередным шагом в построении вертикально интегрированной космической экосистемы. Точная дата запуска ракеты пока неизвестна, однако в ближайшее время компания сообщит об этом.

О Firefly Aerospace

Firefly Aerospace – частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги – от низкой околоземной орбиты и до Луны – создавая надежный, недорогой и быстрый доступ в космос. Firefly предлагает запуск, перемещения в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost.