SpaceX вывезла прототип ракеты Super Heavy размером с двадцатиэтажку на стартовую площадку

Частная аэрокосмическая компания SpaceX приступила к подготовке испытаний ускорителя Super Heavy, который будет использоваться вместе с многократным космическим аппаратом Starship. Гигантскую ракету впервые выкатили за пределы ангара и переместили к стартовой площадке космодрома Starbase на юге Техаса.

Что известно о Super Heavy

Ускоритель Super Heavy высотой 70 метров является первой ступенью многоразовой космической транспортной системы Starship, которая разрабатывается компанией SpaceX для полетов на Луну и Марс. Верхней ступенью высотой в 50 метров является сам корабль Starship.

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Конкретный ускоритель Super Heavy, который получил название Booster 3, не будет участвовать в полетных испытаниях. Вместо этого компания хочет провести его наземные статические огневые испытания. По словам главы SpaceX Илона Маска, если все пройдет успешно, то после этого будет осуществлен первый орбитальный запуск Booster 4 вместе с прототипом Starship. Он должен состояться уже этим летом.

Первая ступень системы Starship – ракета Super Heavy: смотрите видео

Как будет проходить первый орбитальный полет системы Starship

В рамках предстоящего орбитального испытания посадка ускорителя, который будет стартовать с космодрома Starbase, будет проводиться в водах Мексиканского залива на расстоянии в 32 километрах от побережья Южного Техаса. Прототип Starship в свою очередь должен будет полететь дальше вокруг Земли и приводниться в Тихом океане рядом с Гавайским островом Кауаи.

Тянуть с новыми совместными тестовыми запусками Super Heavy и Starship, весьма вероятно, больше не будет. SpaceX поставила перед собой амбициозную цель – полностью подготовить систему Starship до 2023 года.