Ракета Space Launch System готова: NASA планирует первую лунную миссию в 2022 году

NASA сообщило о завершении процесса сборки ракеты-носителя Space Launch System (SLS) для миссии Artemis I. Адаптер для закрепления капсулы Orion компании Boeing в главной части SLS установлен – это был последний элемент. Теперь осталось закрепить саму капсулу и систему ее экстренной эвакуации, после чего все будет готово для новой экспансии человечества на спутник Земли.

Что известно о миссии Artemis I

При запуске первой миссии Artemis I в капсуле Orion не будет экипажа. Тем не менее, промежуточная криогенная установка ICPS с одним двигателем RL10 совершит маневр для придания ускорения капсуле Orion в сторону Луны.

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Для доставки астронавтов на Луну вместе с грузом в следующих миссиях Artemis установка ICPS – фактически временная вторая степень – будет заменена установкой Exploration Upper Stage (EUS) с четырьмя двигателями RL10. Это сразу на 40% увеличит грузоподъемность ракеты.

Во время миссии Artemis I в адаптере для крепления капсулы Orion будут размещены десять кубсатов, что расширит программу испытания ракеты-носителя SLS и капсулы. Установка ICPS придаст им нужное ускорение для выхода на лунную орбиту и для выполнения других миссий в дальнем космосе.

на борту космического корабля во время тестового полета будет находиться манекен Commander Moonikin Campos , которому имя выбрали благодаря голосованию в социальных сетях.



Ракета-носитель Space Launch System в цехе вертикальной сборки / Фото NASA

Когда стартует первая миссия на Луну

Ожидается, что запуск РН SLS для миссии Artemis I состоится в 2022 году, то есть с отставанием от ранее утвержденного графика на несколько кварталов.

В мае 2019 года NASA объявило о начале лунной программы Artemis, которая официально космической программой не является. Основная задача – высадка на лунную поверхность своих астронавтов в 2024 году. Однако недофинансирование правительством и судебная тяжба с Blue Origin существенно сдвинули планы программы, поэтому теперь стоит ожидать других сроков.