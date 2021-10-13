Что известно о миссии Artemis I
При запуске первой миссии Artemis I в капсуле Orion не будет экипажа. Тем не менее, промежуточная криогенная установка ICPS с одним двигателем RL10 совершит маневр для придания ускорения капсуле Orion в сторону Луны.
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Для доставки астронавтов на Луну вместе с грузом в следующих миссиях Artemis установка ICPS – фактически временная вторая степень – будет заменена установкой Exploration Upper Stage (EUS) с четырьмя двигателями RL10. Это сразу на 40% увеличит грузоподъемность ракеты.
Во время миссии Artemis I в адаптере для крепления капсулы Orion будут размещены десять кубсатов, что расширит программу испытания ракеты-носителя SLS и капсулы. Установка ICPS придаст им нужное ускорение для выхода на лунную орбиту и для выполнения других миссий в дальнем космосе.
Ракета-носитель Space Launch System в цехе вертикальной сборки / Фото NASA
Когда стартует первая миссия на Луну
Ожидается, что запуск РН SLS для миссии Artemis I состоится в 2022 году, то есть с отставанием от ранее утвержденного графика на несколько кварталов.