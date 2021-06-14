Миссия получила название Tactically Responsive Launch-2 (TacRL-2) и стала частью более широкой программы военных, которая реализуется с 2019 года. В официальном заявлении представителей военной базы факт успешного запуска подтверждается.

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Что известно о миссии Tactically Responsive Launch-2

TacRL-2 и другие подобные запуски являются частью работы Космических сил США по отработке схемы запуска малых ракет, известной, как "быстрый старт". Реализация проекта возложена на подразделение Space Safari, которое занимается "реагированием на высокоприоритетные и неотложные нужды" путем оперативного выполнения поставленных задач.

Начальная миссия Space Safari – спланировать, собрать и предоставить специализированный космический аппарат с возможностью интеграции и запуска в течение нескольких недель. Там, где для доставки большинства космических аппаратов нужны годы, а запуски аналогичным образом планируются на годы вперед, возможность быстрой интеграции и запуска приведет к значительному расширению возможностей,

– сказал руководитель специальных программ Космических сил США Деннис Байтвуд.

Компания Northrop Grumman получила контракт на сумму почти 1 миллиард долларов в рамках начатой ​​в 2019 году девятилетней программы Orbital Services Program-4. Уже сейчас военные объявили конкурс на реализацию следующих двух пусков в рамках этой программы.

Согласно имеющимся данным, миссия TacRL-3 будет реализована в апреле 2022 года, а TacRL-4 – в феврале 2023 года.