Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) была успешно запущена на ракете-носителе Falcon 9. Из-за специфичности конечной орбиты (точка Лагранжа L1 системы Солнце – Земля в полтора миллиона километров от нашей планеты) вторая ступень Falcon 9 работала на удивление долго, что "занесло" его на высокоэлиптичную околоземную орбиту, которая пересекает орбиту Луны. И так случилось, что, вероятно, 4 марта 2022 года, эта вторая ступень врежется в наш спутник. Хорошо это или плохо?

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Полет ракеты-носителя Falcon 9 во время миссии Transporter-3 / Фото SpaceX Flickr

Falcon 9 stage 2 VS Луна

После того как DSCOVR отсоединился от второй ступени Falcon 9, эта степень фактически превратилась в космический мусор, который несколько хаотично двигалось в пространстве. Почему хаотично? Все дело в гравитационных взаимодействиях ступени с Землей, Солнцем и Луной. Поэтому теперь уже мусор оказался на орбите вокруг Земли, которая пересекает орбиту Луны.

Предсказать образование кратера на Луне – это очень тяжелая задача, ведь мы не знаем, когда в Спутник врежется очередной метеорит. Но здесь специалисты справились, смогли довольно точно рассчитать конечную траекторию движения ступени Falcon 9. Оказалось, что четырехтонный кусок железа, который имеет длину около 14 метров, врежется в Луну примерно 4 марта 2022 года с относительной скоростью 2,6 метра в секунду.



Кратер от столкновения третьей ступени ракеты "Сатурн V", которая отправила "Аполлон-13" к Луне / Фото Wikipedia

Это плохо?

Плохо ли то, что вторая ступень Falcon 9? Конечно, нет.

На Луне отсутствует биосфера. Фактически, наш спутник – это "мертвый" камень. Поэтому, например, фактически отсутствует угроза биологического заражения. Ведь земные организмы там даже не смогут развиваться, а жизни там нет.

Столкновение второй ступени с Луной обеспечит уничтожение 4 тонн космического мусора.

Но следует отметить, что подобные ситуации не часто поддерживаются, ведь потенциальное биологическое заражение земными организмами других космических тел пытаются избежать. В частности все марсоходы стерилизуют перед полетом. Но, как было отмечено выше, на Луне отсутствуют условия для развития и существования жизни.

Вероятно, после столкновения на обратной стороне спутника (именно туда врежется вторая ступень) образуется кратер с диаметром около 19 метров. Исследовательские зонды LRO и Chandrayaan-2, расположенные на полярной селеноцентрической орбите, должны были бы в будущем зафиксировать след от падения.