Ракета-носитель стартовала в 4:59 по киевскому времени со второй попытки. Во время первой также была зафиксирована неизвестная аномалия, из-за чего запуск отложили.
Интересно Первый запуск ракеты Alpha компании Firefly Aerospace: где смотреть онлайн-трансляцию украинцам
Что известно
Alpha запустили с базы Ванденберг космических сил США в Калифорнии. Для нее было выделено окно с 4 до 8 утра.
Альфа претерпела аномалии во время подъема на первой ступени, что привело к потере транспортного средства. Когда мы соберем больше информации, будут предоставлены дополнительные сведения.
Момент взрыва ракеты: видео
Хотя мы не достигли всех целей нашей миссии, мы достигли ряда из них: успешное зажигания первой ступени, взлет с площадки, переход на сверхзвуковую скорость и получили значительный объем полетных данных.
Как пояснили в компании, с момента запуска до взрыва прошло около двух минут. Расследование призвано определить причины, чтобы избежать аналогичных ситуаций в будущих запусках.
Сейчас наши инженеры просматривают тысячи линий телеметрии наземных и летных систем, чтобы лучше понять, что произошло,
– говорится в сообщении.
Что известно о ракете
- Firefly Alpha – многократная двухступенчатая ракета сверхлегкого класса.
- Она способна нести полезную нагрузку до 1000 кг.
- Услуги компании по доставке грузов на орбиту являются самыми дешевыми на рынке среди ракет этого класса.
- Один запуск такой ракеты обходится в 15 миллионов долларов.