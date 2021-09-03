Ракета-носитель стартовала в 4:59 по киевскому времени со второй попытки. Во время первой также была зафиксирована неизвестная аномалия, из-за чего запуск отложили.

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Что известно

Alpha запустили с базы Ванденберг космических сил США в Калифорнии. Для нее было выделено окно с 4 до 8 утра.

Альфа претерпела аномалии во время подъема на первой ступени, что привело к потере транспортного средства. Когда мы соберем больше информации, будут предоставлены дополнительные сведения.

Момент взрыва ракеты: видео

Хотя мы не достигли всех целей нашей миссии, мы достигли ряда из них: успешное зажигания первой ступени, взлет с площадки, переход на сверхзвуковую скорость и получили значительный объем полетных данных.

Как пояснили в компании, с момента запуска до взрыва прошло около двух минут. Расследование призвано определить причины, чтобы избежать аналогичных ситуаций в будущих запусках.

Сейчас наши инженеры просматривают тысячи линий телеметрии наземных и летных систем, чтобы лучше понять, что произошло,

– говорится в сообщении.

Что известно о ракете