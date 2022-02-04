Ракета Falcon 9 вывела на орбиту спутник-шпион: что об этом известно

Компании SpaceX запускает не только гражданские спутники. К примеру, 2 февраля 2022 года Falcon 9 вывела на околоземную орбиту спутник-шпион в рамках миссии NROL-87.

Полезная нагрузка (спутник) получил обозначение NROL-87. NROL – это National Reconnaissance Office Launches, то есть космические запуски, сделанные по заказу Национального разведывательного управления (офиса) США. Это был первый запуск для NRO в 2022 году, но уже пятый для компании SpaceX. Бустер (первая степень) B1071 совершил свой первый полет и посадку.

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Старт ракеты-носителя Falcon 9 во время миссии NROL-87 / Фото SpaceX Flickr

Что известно о спутнике NROL-87

Поскольку это спутник-шпион, то информации о нем мало. Не просто мало, а она почти отсутствует: например, неизвестно даже, как выглядит, ведь во время онлайн-трансляции запуска зрители не могли увидеть изображение из-под главного обтекателя. Конечно, не показали и момент, когда NROL-87 отсоединился от второй ступени ракеты. Точно известно только, что аппарат вывели на солнечно-синхронную орбиту и он успешно отсоединился от второй ступени и "развернулся".

Для запуска шпиона была использована совершенно новая первая ступень, которую изготовили специально для этой и последующих миссий в пределах заказов от NRO. Для SpaceX это был первый контракт с National Reconnaissance Office и пятый запуск в интересах национальной безопасности США. Теперь бустер B1071 готовят для следующей миссии NROL, но когда она состоится – неизвестно.

Следует отметить, что не только США запускают шпионов в космос. Китай, например, тоже активно "фарширует" околоземную орбиту своими шпионами: в частности, в ноябре 2021 года Поднебесная отправила на орбиту спутник-шпион Gaofen-11-03. Кстати, у России также есть свои шпионы в космическом пространстве: например, "Космос-2521", который сгорел в атмосфере вскоре после вывода на орбиту.