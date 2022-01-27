Ракета Falcon 9, разработанная SpaceX, врежется в Луну – компания этого не планировала

11 февраля 2015 года SpaceX отправила ракету Falcon 9 за пределы низкой околоземной и геостационарной орбиты. Теперь, через семь лет, она столкнется с Луной. Почему так произошло – рассказываем дальше.

Климатическая обсерватория NOAA успешно достигла места назначения – точки L1 в более чем миллионе километров от Земли. Однако с тех пор вторая ступень ракеты, выведшей ее, путешествовала космосом по хаотической орбите.

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Что известно

Тогда, семь лет назад, ракете не хватило топлива, чтобы вернуться на Землю или выйти из-под гравитации Земли и Луны. Поэтому она осталась бродить в космическом пространстве.

Теперь стала известна конечная точка пути части корпуса ракеты Falcon 9, которая, по оценкам, весит 4 тонны.

Информацию раскрыл инженер Билл Грей, специалист по отслеживанию космических объектов.

По его расчетам, 4 марта небесное тело врежется в поверхность оборотной стороны Луны со скоростью 2,58 километра в секунду.

со скоростью 2,58 километра в секунду. Точное место, в которое ударит ракета, остается непонятным из-за непредсказуемого воздействия "толкающего" ракету Солнца и "неопределенности в измерении периодов вращения" – все это может несколько изменить орбиту.

Эти непредсказуемые эффекты очень незначительны. Но они будут скапливаться до 4 марта,

– пишет Грей, добавив, что необходимы дополнительные наблюдения, чтобы уточнить точное время и место удара.

Это падение станет первым в истории случаем столкновения искусственного тела с поверхностью Луны.

Сможем ли мы увидеть столкновение

Билл Грей упомянул орбитальный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter и индийский космический корабль Chandrayaan-2. Эти два низкоорбитальных спутника могли бы собрать информацию об аварии. Однако вероятность того, что любой из этих двух аппаратов будет близок к точке столкновения в нужное время, очень низка. А их центры управления вряд ли станут тратить деньги и топливо на коррекцию траектории.

Инженер добавляет: если бы один из спутников прошел близко к месту столкновения, то мог бы "увидеть очень крутой ударный кратер и, вероятно, узнать что-нибудь о геологии той части Луны".