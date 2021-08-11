Ракета NASA для полетов к Луне получила программное обеспечение

NASA объявило о возвращении человека на Луну уже давно. На этот раз планируется не только провести высадки на поверхность спутника, как это было в рамках программы Apollo, но и построить базу на поверхности и космическую станцию на орбите. Решающую роль в этих планах играет тяжелая ракета-носитель SLS.

Space Launch System (SLS) сможет выводить на низкую околоземную орбиту более 130 тонн полезной нагрузки. Планируется, что с ее помощью людей впервые с 1972 года отправят к Луне. Но эти сроки нещадно подвигают вправо, поэтому, вероятно, пилотируемого облета Луны 2023 году не произойдет. Но в конце 2021 года SLS планируют использовать, чтобы запустить космический корабль Orion в рамках миссии Artemis I. Для этого на ракету-носитель уже установили программное обеспечение.

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Ракета-носитель Space Launch System в цехе вертикальной сборки / Фото NASA

Беспилотный полет к Луне – Artemis I

В рамках миссии Artemis I должен состояться тестовый облет Луны космическим кораблем Orion. На борту космического корабля будет находиться манекен Commander Moonikin Campos, которому имя выбрали благодаря голосованию в социальных сетях.

Запуск, конечно, обеспечит ракета-носитель Space Launch System. Ракета пока не может похвастаться успешными запусками, ведь самих запусков еще не было. Все моменты полета были отработаны на Земле. Поэтому Artemis I станет для SLS важным испытанием.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) должно управлять полетом ракеты, управлять ею и "уметь" искать выход из критических ситуаций. Его установили 6 августа 2021 года.

Загрузили ПО на 3 бортовых компьютера, которые и будут управлять системами авионики. Его можно постоянно обновлять в зависимости от изменения, например, даты запуска.

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Важно тестировать и сертифицировать полетное программное обеспечение SLS для каждой возможности запуска, чтобы учесть погоду в день запуска и другие факторы,

– рассказывает ведущий инженер в области интегрированной авионики SLS Дэн Митчел.

ПО прошло многочисленные тесты перед загрузкой на бортовые компьютеры. И на этом тесты не завершатся, ведь теперь специалисты должны проверить, как будет вести себя новозагруженное программное обеспечение после того, как попало на компьютеры. Ведь во время процесса интеграции могли возникнуть невидимые проблемы, которые могут оказаться критическими.