"Рабочей лошадкой" для пилотируемых запусков к Луне станет ракета-носитель SLS – Space Launch System. Но четырех маршевых жидкотопливных водородных двигателей RS-25 вовсе не достаточно, чтобы запустить в полет 111-метровую ракету, массой около 2 600 тонн. Поэтому для создания основной тяги используют два сверхмощных твердотопливных ускорителя. Как стало известно, их постройкой займется давний партнер NASA – компания Northrop Grumman.

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Отделение твердотопливных ускорителей во время полета SLS / Иллюстрация SciTechDaily

Подробнее о контракте

Твердотопливные ускорители (ТТУ) ранее использовались для запуска космических шаттлов. Жидкотопливные двигатели RS-25 тоже "достались в наследство" от легендарных шаттлов. В случае с ракетой-носителем SLS ТТУ будут создавать 75% тяги, что ярко свидетельствует об их незаменимости.

Сумма контракта составила 3,19 миллиарда долларов, что обеспечит девять запусков к Луне.

Договор предусматривает построение пары бустеров для "следующих шести запусков" ракеты-носителя SLS – речь идет о миссии Artemis IV – VIII.

Кроме этого именно ТТУ, изготовленные Northrop Grumman, будут установлены на ракете во время миссий Artemis I – III.

В рамках контракта компания выполнит "проектирование, разработку, испытания и оценку бустера в рамках программы Booster Obsolescence and Life Extension для Artemis IX".

Northrop Grumman занимается не только построением ТТУ для NASA. Например, компания также построит командный модуль будущей лунной орбитальной станции Gateway и займется разработкой проекта околоземной космической станции. Также Northrop Grumman разрабатывает пилотируемый транспорт для передвижения по поверхности Луны и была участницей команды National Team, которая разрабатывала корабль для высадки на поверхность Луны.