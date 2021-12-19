Ракета для пилотируемого полета на Луну: когда Китай испытает ее

Поднебесная цепко ухватилась за космос и постепенно и неустанно набирает обороты, запуская все новые ракеты, выводя спутник и нацелившись на Луну. Но ракеты для этого до сих пор нет.

Еще ранее было объявлено, что Китай планирует осуществить пилотируемую миссию на Луну к 2030 году. Но очевидно, что для этого нужна ракета-носитель сверхтяжкого класса, которой у Поднебесной пока нет. И теперь стало известно, когда можно ожидать ее появления – первый полет состоится в 2026 году.

Полезное на сайте Робот Jet Bot AI+ или беспроводной вертикальный Jet – как выбрать пылесос Samsung

Подробнее о новой ракете-носителе Китая

О годе первого запуска сообщил один из разработчиков семейства китайских ракет Long March инженер Лонг Лехао. Он сказал, что ракета-носитель для отправки тайконавтов на Луну впервые будет запущена "примерно в 2026 году". Кстати, пока неизвестно, как именно будет называться новый носитель и пока известное лишь "прозвище" – "921 rocket".

Перши и ступень носителя будут иметь двигатели YF-100k, которые будут работать на жидком кислороде и керосине. Они являются улучшенной и более мощной версией YF-100, которые используют на ракете Long March 5, 6 и 7.

Вообще, "921 rocket" позаимствует не только двигатели от Long March 5,но и "ядро" – первую ступень. Сочетание трех таких ступеней обеспечит, по словам Лонг Лехао, отправку к луне примерно 27 тонн полезной нагрузки. Это меньше, чем могла отправить ракета "Сатурн-5" (около 65 тонн), но Китай лишь начинает свой "пилотируемый путь".