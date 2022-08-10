Усовершенствованная ракета Antares 330 с американскими двигателями вместо российских может дебютировать уже в конце 2024 года. Northrop Grumman намерена осуществить еще два запуска находящейся в эксплуатации модели Antares 230, после чего пуски придется прервать из-за прекращения поставок двигателей РД-181 производства НПО "Энергомаш". В Northrop Grumman ожидается, что последний полет Antares 230 состоится во втором квартале 2023 года.

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Замена "аналоговнетного" двигателя

По словам представителей Firefly Aerospace, компания объединит усилия с Northrop Grumman для выпуска обновленной первой ступени ракеты Antares полностью американского производства и новой средней ракеты-носителя для обслуживания коммерческих и гражданских рейсов и миссий, связанных с обеспечением национальной безопасности.

Стоимость договора, как и этапы его реализации, не разглашаются. Firefly Aerospace предполагает, что в новой версии Antares можно будет использовать ее двигатели Miranda.

Существующие ракеты-носители Antares способны выводить на низкую околоземную орбиту около 8 тонн, но новый вариант, как предполагается, будет более совершенным со всех сторон и обеспечит грузоподъемность до 10,5 тонн.

SpaceX спешит на помощь

К моменту, пока для Antares будет готовиться необходимая замена узлов, Northrop Grumman заключила соглашение со SpaceX о доставке грузов на МКС в рамках проекта Cygnus ракетами Falcon 9.

Поскольку Antares 330 вряд ли поступит в эксплуатацию раньше конца 2024 года или даже 2025 года, SpaceX остается единственной реальной альтернативой для проекта. Космическая компания Илона Маска располагает большим парком ракет и вряд ли испытывает хотя бы какие-то трудности с запусками Cygnus в МКС в 2023 и 2024 годах.

Northrop Grumman забронировала три рейса Falcon 9, которые будут выполняться со второй половины 2023 года.

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Коротко о Firefly Aerospace

Компания Firefly Aerospace была основана в 2014 году. После банкротства в 2017 году компанию приобрел украинский предприниматель Максим Поляков, впоследствии продавший свою долю соучредителю компании Тому Маркусику. Штаб-квартира Firefly Aerospace находится в Остине (штат Техас).