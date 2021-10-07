Галактика GN-z11 расположена на расстоянии 13,4 миллиарда световых лет. То есть, мы видим ее такой, какой она была всего через 400 миллионов лет после Большого взрыва. В 2020 году в регионе неба, где расположена GN-z11, был случайно обнаружен мощный ультрафиолетовый всплеск. Астрономы исследовали продолжительность и яркость события и пришли к выводам, что это была именно гамма-вспышка. Уже после этого оказалось, что в том регионе расположена старейшая из обнаруженных галактик.

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Галактика GN-z11: смотреть видео

Что на самом деле увидели ученые

Казалось, вот оно – феноменальное открытие, которое подтверждает теории о том, что в ранней Вселенной гамма-вспышки были распространены. Но многие ученые не разделяли мнения на этот счет.

В научном журнале Nature появилась статья, которая аргументированно ставит под сомнение реальность гамма-всплеска в галактике GN-z11.

Вероятнее всего, говорится в исследовании, это была вспышка отраженного солнечного света от разгонного блока российской ракеты-носителя "Протон". Совпадение во времени ученые проверили с помощью сервиса Space Track. Оказалось, что в то время, когда телескоп Кека делал обзор неба и зафиксировал вспышку, в том же районе небесной сферы должен был быть разгонный блок "Бриз-М".

Существует и другое исследование, которое ставит под сомнение теорию с гамма-всплеском. В нем ученые предполагают, что это была вспышка все того же отраженного света. Но теперь свет отражался от искусственного спутника Земли.