Целый ливень электронов плывет по линиям мощного магнитного поля Юпитера. Этот ливень порождает наиболее геологически активное тело Солнечной системы – спутник Ио. Использовав данные из зонда Juno, ученые наконец смогли понять что именно вызывает эти потоки электронов. В свою очередь, это дает лучшее понимание того, как работает магнитное поле у планет-гигантов.

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Радиоизлучение Ио взаимодействует с магнитным полем Юпитера: смотреть видео онлайн

Исследование зонда Juno

Каждый раз, когда автоматическая межпланетная станция Juno пролетала мимо определенной части Юпитера, то она ловила радиоимпульсы. Ученые превратили эти радиоимпульсы в звук, который мы можем услышать.

Инструмент Waves на борту межпланетной станции фиксировал радиосигнал каждый раз, когда аппарат пересекал его путь, имеющий форму конуса.

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Откуда берется радиосигнал

Вулканы на Ио выпускают в окружающий космос около 1 тонны вещества каждую секунду. Большинство этого вещества представляют собой газы, пыль и частицы различного размера. Часть этого материала расщепляется на электрически заряженные ионы и электроны и быстро захватывается магнитным полем Юпитера.

Когда магнитное поле гиганта проходит мимо Ио, электроны со спутника ускоряются вдоль линий магнитного поля к полюсам Юпитера. По пути эти электроны генерируют "декаметровые" радиоволны, которые также называют DAM (decametric radio emissions). Инструмент Juno Waves может "слушать" это радиоизлучение, которое генерируют электроны.

Радиоволны исходят из источника вдоль стенок полого конуса, выровненного и контролируемого силой и формой магнитного поля Юпитера. Juno получает сигнал только тогда, когда вращение Юпитера охватывает этот конус над космическим кораблем. Здесь лучше всего подойдет аналогия с маяком, который ненадолго светит на корабль в море.

Электроны необязательно имеют происхождение от вулканического Ио. Например, по словам ученых, они могут уже находиться в магнитном поле планеты или прилетать от Солнца как часть солнечного ветра.