Радар для обнаружения опасных астероидов наблюдал свой "юбилейный" объект

Проект планетарного радара имеет целью обнаружение, наблюдение и получение деталей околоземных объектов. Астероиды и кометы довольно часто пересекают орбиту Земли и поэтому государства заинтересованы в точном определении их орбит. После первого радиолокационного отслеживания астероида в 1968 году планетарный радар наблюдал свой 1001 астероид.

14 августа 2021 года радиолокационный радар наблюдал за своим тысячным астероидом, получившим название 2021 PJ1. Он пролетел около Земли на расстоянии около 1,7 миллиона километров и не был угрозой для планеты. Размеры его составляли около 20 – 30 метров. И уже 22 августа 2021 года Радар Солнечной системы Голдстоуна смог исследовать 1001 астероид, получивший название 2016 AJ193. Этот объект значительно больше предшественника.

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Подробнее об обнаруженном астероиде

Поскольку "юбилейный" астероид 2021 PJ1 пролетел мимо земли очень быстро, на большом расстоянии и имел малые размеры, детальные радиолокационные изображения получить не удалось.

Совсем другое дело с 1001 астероидом 2016 AJ193. Он пролетел мимо Земли на большем расстоянии, чем 2021 PJ1 – около 3,4 миллиона километров. Но в то же время он в 40 раз больше – его диаметр составляет 1,3 километра. Благодаря этому удалось получить серию детальных радиолокационных изображений, на которых видно неровности поверхности, холмы, впадины, и, возможно, большие камни.

Объект имеет вытянутую орбиту. Это может свидетельствовать, что 2016 AJ193 когда-то был кометой, которая из-за регулярных сближений с Солнцем потеряла летучие вещества.

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Что представляет собой программа по выявлению и наблюдению за околоземными объектами

Программа объединила серьезные научные и технические мощности. Это позволяет эффективно обнаруживать и отслеживать многочисленные астероиды и кометы, которые могут пересекать орбиту Земли, или сближаются с ней на небольшое расстояние.

Обзоры неба, которые нацелены на обнаружение и отслеживание объектов:

Проект планетарных радиолокационных радаров:

Отдельно следует выделить проект The Antarctic Search for Meteorites (ANSMET), который имеет целью поиск метеоритов в Антарктиде.

Программа по наблюдению и обнаружению объектов, которые сближаются с Землей, должна обнаружить и описать около 90% астероидов и комет размером более 140 метров. Количество таких объектов оценивается в около 25 тысяч штук.