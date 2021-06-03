Рада проголоcовала за "налог на Facebook и Google": что изменится для пользователей

Новый закон обяжет мировых техногигантов платить НДС за предоставление электронных услуг в Украине. За проголосовали 283 избранника. Следовательно, по предварительным подсчетам украинский бюджет может получать дополнительные 3 миллиарда гривен ежегодно. Однако это может привести к росту цен на их услуги, как это произошло в других странах.
Что предусматривает новый закон
Предварительно созданный законопроект предусматривает упрощенный и добровольный порядок уплаты НДС нерезидентами.
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Документ предусматривает, что каждый нерезидент, который в течение календарного года поставляет электронные услуги физическим лицам на сумму больше 1 миллиона гривен, должен зарегистрироваться в кабинете плательщика налога на электронном сервисе "НДС для лиц нерезидентов", составить упрощенную налоговую декларацию и уплатить НДС в размере 20%.
В случае, если нерезидент не зарегистрируется как плательщик НДС – на него будет наложен штраф в размере 100% стоимости оказанных услуг.
Что предусматривает принятый закон
- Международные компании, которые действуют в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе, будут платить налоги в Украине, в частности НДС;
- Проект не будет касаться простого пользователя соцсетей и поисковых сервисов;
- Определяет понятие "электронные услуги" и уточняет место их поставки;
- Устанавливает особенности регистрации нерезидента как плательщика налога, определяет базу налогообложения, сроки уплаты налога, представления налоговой отчетности, обжалования решений контролирующих органов;
- Предусматривает уплату налогового обязательства нерезидентом в валюте, упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС – нерезидента (может происходить в удаленном режиме);
- Нерезиденты освобождены от обязанности регистрировать налоговые накладные.
Кто будет платить налог
- Поставщиками электронных услуг законодатели предлагают считать тех, кто предоставляет такие сервисы.
- Поставка изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов.
- Поставка аудиовизуальных произведений, видео на заказ, игр, азартных игр, включая поставки услуг по участию в таких играх.
- Предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам и другим подобным ресурсам.
- Предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных.
- Поставка (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования.
- Предоставление рекламных услуг в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.
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