Что предусматривает новый закон

Предварительно созданный законопроект предусматривает упрощенный и добровольный порядок уплаты НДС нерезидентами.

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Документ предусматривает, что каждый нерезидент, который в течение календарного года поставляет электронные услуги физическим лицам на сумму больше 1 миллиона гривен, должен зарегистрироваться в кабинете плательщика налога на электронном сервисе "НДС для лиц нерезидентов", составить упрощенную налоговую декларацию и уплатить НДС в размере 20%.

В случае, если нерезидент не зарегистрируется как плательщик НДС – на него будет наложен штраф в размере 100% стоимости оказанных услуг.

Что предусматривает принятый закон

Международные компании, которые действуют в информационном пространстве Украины и зарабатывают на сетевой рекламе, будут платить налоги в Украине, в частности НДС;

Проект не будет касаться простого пользователя соцсетей и поисковых сервисов;

Определяет понятие "электронные услуги" и уточняет место их поставки;

Устанавливает особенности регистрации нерезидента как плательщика налога, определяет базу налогообложения, сроки уплаты налога, представления налоговой отчетности, обжалования решений контролирующих органов;

Предусматривает уплату налогового обязательства нерезидентом в валюте, упрощенную процедуру регистрации плательщика НДС – нерезидента (может происходить в удаленном режиме);

Нерезиденты освобождены от обязанности регистрировать налоговые накладные.

Кто будет платить налог

Поставщиками электронных услуг законодатели предлагают считать тех, кто предоставляет такие сервисы.

Поставка изображений или текстов, в том числе фотографий, электронных книг и журналов.

Поставка аудиовизуальных произведений, видео на заказ, игр, азартных игр, включая поставки услуг по участию в таких играх.

Предоставление доступа к информационным, коммерческим, образовательным и развлекательным электронным ресурсам и другим подобным ресурсам.

Предоставление в пользование облачных технологий для размещения данных.

Поставка (передача прав на использование) программного обеспечения и обновлений к нему, а также дистанционное обслуживание ПО и электронного оборудования.

Предоставление рекламных услуг в интернете, мобильных приложениях и других электронных ресурсах.

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