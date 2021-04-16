Благодаря этому инструменту Украину можно постепенно превратить в крупнейший ІТ-хаб Восточной Европы. Об этом написал в телеграме министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров 15 апреля.

Напомним Эра ксерокопий заканчивается: цифровые документы в Украине приравняли к бумажным

Важный законопроект о Дия City приняли в первом чтении

Как отметил министр, "Закон о стимулировании развития цифровой экономики в Украине" "сделает Украину крупнейшим ІТ-хабом Восточной Европы" благодаря "внедрению абсолютно прозрачного правового режима".

Депутаты Верховной Рады за документ отдали 227 голосов, а разрабатывали текст законопроекта совместно со специалистами из IT-индустрии. Именно для них этот закон создаст специальный правовой режим, предусматривающий:

Свободу деятельности – все резиденты имеют право самостоятельно выбирать формы сотрудничества с третьими лицами.

Невмешательство государства и стабильность – режим будет действовать не менее 15 лет.

Процедура получения статуса резидента – будет формальной.

Гиг-контракты и дополнительные механизмы защиты прав на интеллектуальную собственность и инвестиции.

Итак, закон о Дия City "открывает новые возможности для развития IT-продуктовых компаний и стартапов в Украине". При этом приобщение к проекту будет добровольным и будет действовать по всей стране.

Главная цель Дия City – стимулировать развитие Украины как цифрового государства. Чтобы ИТ-индустрия достигла 10% ВВП страны,

– заявил Михаил Федоров.

Он уточнил, что сейчас эта доля – примерно 3,7 – 4,2%. К тому же Дия City будет способствовать:

Росту доходов IT-отрасли в Украине в течение 5 лет с 6 миллиардов долларов до 16,5.

Росту числа рабочих мест в отрасли вырастет до 450 тысяч к 2025 году.

Федоров также пообещал, что "ко второму чтению закон будет еще на уровень сильнее".