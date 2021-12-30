Работы Tesla Bot смогут приобретать уникальную личность, – Илон Маск

Глава Tesla Илон Маск подтвердил в одном из недавних интервью, что компания намерена создать рабочий образец человекоподобного робота к концу 2022 года. Если раньше акцент делался на выполнении такими роботами рутинных операций, то теперь Маск отмечает, что впоследствии каждый робот сможет получить уникальные черты личности и стать хорошим компаньоном для своего владельца.

До этого глава Tesla отмечал, что наработки компании в сфере систем искусственного интеллекта, которые используются при создании систем активной помощи водителю, с равным успехом могут быть применены для управления человекоподобными роботами Tesla Bot.

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Что известно о Tesla Bot Optimus

Новый антропоморфный робот от Tesla был анонсирован 20 августа 2021 года.

Его рост составит 173 сантиметра, а вес около 57 килограммов;

Робот сможет переносить грузы весом до 20 килограммов;

Максимальная грузоподъемность равна 68 килограммам;

На вытянутых руках робот сможет держать до 4,5 килограммов.

Максимальная скорость робота при передвижении на двух ногах составит 8 км/ч.



Tesla Bot Optimus / Фото Tesla

Серийное производство со временем может начаться на предприятии Tesla в Техасе, рядом с новой штаб-квартирой. В интервью Лексу Фридману глава компании пояснил, что не готов назвать срок начала серийного производства таких роботов, но прототип "достойного уровня" появится ближе к концу 2022 года.

Со временем он может стать уникальной персоной. Нельзя сказать, что все работы будут одинаковыми. Личность каждого будет развиваться для лучшей адаптации под владельца, если так можно выразиться,

– пояснил Илон Маск в своем интервью.

Ведущий канала при этом добавил, что подобная адаптация роботов поможет людям бороться с одиночеством. Маск же сравнил будущих роботов Tesla с известными персонажами "Звездных войн" – роботами C3PO и R2D2.