Сюй Чжицзюнь также рассказал, что Huawei в автомобильной сфере станет поставщиком компонентов в сфере интеллектуальных транспортных сетей, что постепенно будет наращивать позиции.

Важно В Китае загорелся электромобиль во время зарядки

Он подчеркнул, Huawei не планирует создавать свои автомобили, а только стремится помочь автомобильным компаниям выпускать продвинутые машины.

Впечатляющее видео автопилота

После этого один из блогеров в китайской социальной сети Weibo опубликовал видео работы автопилота Huawei.

"Это демонстрация беспилотного вождения в электромобиле Arcfox Polar Fox Alpha S, который оснащен интеллектуальной системой вождения Huawei. Можно видеть, что автопилот Alpha S находится в высокой степени готовности, работает отлично даже на сложных участках дороги", – добавил блогер.

Работа автопилота от Huawei: смотрите видео

Кстати, во время ежегодной конференции с аналитиками Сюй Чжицзюнь объявил, что три автомобильные компании заключили партнерские соглашения с Huawei: BAIC New Energy, Chongqing Changan Automobile и Guangzhou Automobile. Они должны презентовать автомобильную марку и представить автомобиль Arcfox Polar Fox Alpha S.

Это авто может быть доступным в различных вариантах, в частности наиболее продвинутую версию с интеллектуальной платформой Huawei HI Smart Car и операционной системой HarmonyOS.