На такой шаг компания пошла в том числе и для ограничения доступа к конфиденциальной информации известным инсайдерам, таким как, например, Джон Проссер. Последний уже выпустил видео по этому поводу, рассказав об усилении за последние недели давления Apple.

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Что известно о ситуации

Кроме того, известно, что ранее компания угрожала судом китайскому информатору под ником Kang и 3D-дизайнеру Джермейну Смиту. Последний опубликовал качественные рендеры потенциальных устройств Apple.

Я никогда не платил источнику. Ни разу не передавал деньги в руки. Никаких транзакций не было. И я всегда давал понять сотрудникам, что они не обязаны предоставлять мне информацию,

– комментирует инсайдер Джон Проссер.

Интересно, что новость о камерах исходит именно от работников Apple. Источники сомневаются, что подобные меры окажутся эффективными. И вместе с тем отмечают, что носить камеры заставляют не всех, а только отдельные конкретные команды.

"Это все замечательно, – заключает издание, – кроме... Попытки Apple вооружить своих сотрудников камерами видеонаблюдения полицейского уровня, которые эффективно предупреждают их об утечке... вытекли. Мы слили это. Вот оно. Утечка о предупреждении сотрудников Apple о недопустимости утечки. Wat."