Работники сервисного центра Apple опубликовали интимные фото клиентки: компания заплатила

Apple выплатила студентке из США несколько миллионов долларов. Работники сервисного центра компании опубликовали ее интимные фото. Точная сумма иска не уточняется.

Как сообщает источник, инцидент произошел в 2016 году. Тогда студентка Калифорнийского колледжа сдала свой iPhone на ремонт в авторизованный сервисный центр Pegatron.

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Решение суда

Работники сервиса, отремонтировав устройство клиентки, получили доступ к ее личным файлам. В том числе к десяти интимным фотографиям и видео.

Впоследствии они загрузили файлы на ее же Facebook-страницу.

Девушка узнала о случившемся после того, как ей рассказали друзья, которые увидели публикацию в своих лентах новостей.

Студентка подала иск против Apple за вторжение в частную жизнь и причинение морального вреда. Работников сервисного центра уволили, а компания выплатила девушке компенсацию в досудебном порядке.

Точная сумма иска не уточняется. По информации The Telegraph, юристы пострадавшей запрашивали пять миллионов долларов.