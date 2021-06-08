Как сообщает источник, инцидент произошел в 2016 году. Тогда студентка Калифорнийского колледжа сдала свой iPhone на ремонт в авторизованный сервисный центр Pegatron.
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Решение суда
Работники сервиса, отремонтировав устройство клиентки, получили доступ к ее личным файлам. В том числе к десяти интимным фотографиям и видео.
Впоследствии они загрузили файлы на ее же Facebook-страницу.
Девушка узнала о случившемся после того, как ей рассказали друзья, которые увидели публикацию в своих лентах новостей.
Студентка подала иск против Apple за вторжение в частную жизнь и причинение морального вреда. Работников сервисного центра уволили, а компания выплатила девушке компенсацию в досудебном порядке.
Точная сумма иска не уточняется. По информации The Telegraph, юристы пострадавшей запрашивали пять миллионов долларов.