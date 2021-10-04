Работники Facebook не могут работать и попасть в офис, – СМИ

В сети Facebook, как и у многих других, произошел масштабный сбой. Не работают даже внутренние платформы компании.

Работники Facebook не могут попасть в офис из-за сбоя. О невозможности работать сообщил журналист издания The New York Times Райан Мак.

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Кроме того, не работает сеть Facebook, сбой произошел также и во внутренних сетях.

Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace. Никто не может выполнять свою работу,

– говорится в сообщении.

То есть сотрудники компании не могут начать работать над восстановлением работы соцсети. Об этом рассказали несколько человек, с которыми общался журналист.

Заблокирован даже физический вход в офис

Другая журналистка издания Шира Френкель написал, что из-за сбоя работники не могут даже физически попасть в офис компании. В частности для того, чтобы начать решать проблемы с работой Facebook.

Работники Facebook физически не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабные проблемы, так как не работают электронные пропуска,

– говорится в сообщении.

Это случилось из-за того, что работники не пускает в офис система безопасности.

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