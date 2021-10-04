Работники Facebook не могут попасть в офис из-за сбоя. О невозможности работать сообщил журналист издания The New York Times Райан Мак.
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Работники Facebook не могут работать: во внутренних программах тоже сбой
Кроме того, не работает сеть Facebook, сбой произошел также и во внутренних сетях.
Не работают не только сервисы и приложения Facebook, но и внутренние инструменты и коммуникационные платформы, включая Workplace. Никто не может выполнять свою работу,
– говорится в сообщении.
То есть сотрудники компании не могут начать работать над восстановлением работы соцсети. Об этом рассказали несколько человек, с которыми общался журналист.
Заблокирован даже физический вход в офис
Другая журналистка издания Шира Френкель написал, что из-за сбоя работники не могут даже физически попасть в офис компании. В частности для того, чтобы начать решать проблемы с работой Facebook.
Работники Facebook физически не могут попасть в офис, чтобы оценить масштабные проблемы, так как не работают электронные пропуска,
– говорится в сообщении.
Это случилось из-за того, что работники не пускает в офис система безопасности.
Масштабный сбой в работе соцсетей: что известно
- Вечером 4 октября в работе популярных соцсетей Facebook и Instagram произошел масштабный сбой. Аналогичная ситуация в мессенджер WhatsApp.
- Впоследствии перестали работать TikTok, а также Netflix, Twitter и Google. Причины и сроки устранения проблем до сих пор неизвестны.
- По состоянию на вечер, 4 октября, глава Facebook Марк Цукерберг уже потерял 6,6 миллиарда долларов. Это случилось на фоне сбоя в известных сетях и мессенджерах.