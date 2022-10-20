Техник SpaceX находится в коме после аварии во время испытания ракеты

Техник компании SpaceX получил травму головы, закончившуюся двухмесячной запятой. Инцидент произошел при испытании ракетного двигателя. Об этом стало известно из доклада Управления по охране труда и здоровья США (OSHA).

Что вообще случилось

Техник выполнял пневматическую проверку давления на двигателе Raptor 2 18 января на заводе компании в Хоторне, штат Калифорния. В процессе он был травмирован, когда оторвалась крышка топливного контроллера.

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В отчете OSHA отмечается, что на момент аварии процедура проводилась "с использованием автоматизированной программы в противовес обычному ручному методу, который использовался в предыдущих операциях". Также говорится, что техник получил перелом черепа и травму головы и был "госпитализирован в состоянии комы на два месяца".

OSHA оштрафовала SpaceX на 18 475 долларов за нарушение техники безопасности, приведшее к инциденту.

Что известно о пострадавшем

Техником оказался Франциско Кабада, отец троих детей из Лос-Анджелеса. На странице GoFundMe, созданной семьей Кабады, уже собрано более 50 000 долларов для поддержки его детей, пока он восстанавливается после ранения.

Пока известно, что Кабада уже не в коме, но все еще не может общаться и "не может выжить без медицинской помощи, по словам адвоката семьи и его зятя". OSHA присвоила инциденту самый высокий уровень наказания. Его расследование все еще продолжается. До сих пор SpaceX не сделала заявление ни для общественности, ни для своих сотрудников по поводу инцидента.

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Кратко о двигателях Raptor 2 и ракете Starship

Двигатель Raptor 2 компании SpaceX является основным двигателем для новой ракеты Starship и ракеты-носителя Super Heavy, полностью многоразовой ракеты-носителя, которые, будучи сложенными вместе, образуют самую высокую в мире ракету высотой 120 метров.

Ракета-носитель Super Heavy будет использовать 33 двигателя Raptor 2 на старте, а Starship – шесть двигателей Raptor 2 для продолжения полета на орбиту. SpaceX планирует использовать Starship для высадки астронавтов NASA на Луну для миссии агентства Artemis 3 в 2025 году, а также для полетов космических туристов как минимум в двух отдельных полетах вокруг Луны.