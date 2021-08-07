Сексистский скандал в Apple: работница пожаловалась на домогательства и дискриминацию

Эшли Гьевик, работающая в Apple на посту старшего менеджера инженерных программ, написала в Twitter о проявлениях сексизма в офисе. Компания отправила ее в бессрочный отпуск.

Известно, что сейчас технологический гигант расследует ситуацию. Между тем Эшли Гьевик отмечает, что жалуется уже не первый месяц.

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Что происходит

Среди жалоб Гьевик были, в частности, многолетнее проявление сексизма на рабочем месте, сексуальные домогательства и опасные условия труда.

На время расследования компания предложила пройти программу психологической помощи сотрудникам и взять отпуск по болезни.

Я сказала им, что это не имеет смысла, и настаивала на том, чтобы они поговорили с моим руководством и установили контроль и границы. Я добавила, что, если не будет другого выхода, пусть мне предоставят оплачиваемый административный отпуск. Очевидно, они не сделали никаких попыток поговорить с моим начальством, и вместо этого отправили меня в отпуск,

– говорит г-жа Гьевик.

Кроме того, команда по связям с сотрудниками рекомендовала не пользоваться корпоративным мессенджером и не встречаться с другими женщинами компании по поводу их обеспокоенности политикой Apple.

Как уже отмечалось, это не первая подобная жалоба. Однако в прошлом компания не нашла причин для беспокойства.