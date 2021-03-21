Днем 21 марта в работе платформы YouTube произошел глобальный сбой. На проблемы в работе YouTube жаловались пользователи Соединенных Штатов Америки и стран Европы.

О сбое свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Проблемы в работе YouTube заметили и пользователи на территории Украины.

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Сбой в работе YouTube

Чаще всего у пользователей возникали сложности при просмотре видео. В среднем на эту проблему жаловались сразу 85% людей.

Еще 11% пользователей сообщают о проблемах в работе флеш YouTube, а у 5% пользователей возникают сложности при загрузке видео.

Обратите внимание! 17 марта пользователи жаловались на проблемы с доступом на главную страницу поисковика Google. Тогда не работал поиск и другие сервисы компании.

Пока не известно, что именно стало причиной сбоя и почему сервис не работает в Украине и других странах.



Сбой в работе YouTube зафиксировали в США / Фото Downdetector