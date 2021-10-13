В работе Telegram произошел масштабный сбой

В ночь на 13 октября пользователи Telegram сообщали о сбоях в работе соцсети. Проблемы касались отсутствия соединения и невозможности отправлять сообщения.

О сбое в работе приложения сообщали пользователи из Украины, России, Беларуси, Польши, Германии, Молдовы и других стран. Сейчас неполадки в работе удалось исправить.

Интересно В фейсбуке украинцы помогают полиции разыскивать детей: как работает AMBER Alert

Больше всего жалоб было из Киева

Самой частой причиной жалоб пользователей была работа приложения. Именно этого касался 51% обращений. Проблем с соединением с сервером касались 34% жалоб.

Крупнейший сбой в работе соцсети произошел около 3:00. Тогда пользователи из ряда стран начали отправлять соответствующие обращения. В тройку лидеров по жалобам в работе Telegram вошли Киев, Санкт-Петербург и Москва.



Карта обращений о сбое в работе Telegram / Скриншот Downdetector

Последние сбои в работе соцсетей