В работе Telegram произошел масштабный сбой
Источник:Downdetector
В ночь на 13 октября пользователи Telegram сообщали о сбоях в работе соцсети. Проблемы касались отсутствия соединения и невозможности отправлять сообщения.
О сбое в работе приложения сообщали пользователи из Украины, России, Беларуси, Польши, Германии, Молдовы и других стран. Сейчас неполадки в работе удалось исправить.
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Больше всего жалоб было из Киева
Самой частой причиной жалоб пользователей была работа приложения. Именно этого касался 51% обращений. Проблем с соединением с сервером касались 34% жалоб.
Крупнейший сбой в работе соцсети произошел около 3:00. Тогда пользователи из ряда стран начали отправлять соответствующие обращения. В тройку лидеров по жалобам в работе Telegram вошли Киев, Санкт-Петербург и Москва.
Карта обращений о сбое в работе Telegram / Скриншот Downdetector
Последние сбои в работе соцсетей
- 4 октября произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Сайт Downdetector сообщил, что массовые жалобы на работу Facebook начали поступать примерно с 18:30.
- Также интернет-пользователи сообщали о сбоях в работе сервисов Netflix, Steam и PlayStation Network и тому подобное.
- Тогда в пресс-службе Facebook заявили, что причиной масштабного сбоя стало нарушение сетевого трафика.
- Вечером 8 октября пользователи Instagram в Украине, Польше, Латвии, Беларуси и России сообщили о еще одном сбое в работе соцсети.