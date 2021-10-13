В работе Telegram произошел масштабный сбой

13 октября 2021 , 08:28
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Источник:

Downdetector

В ночь на 13 октября пользователи Telegram сообщали о сбоях в работе соцсети. Проблемы касались отсутствия соединения и невозможности отправлять сообщения.

О сбое в работе приложения сообщали пользователи из Украины, России, Беларуси, Польши, Германии, Молдовы и других стран. Сейчас неполадки в работе удалось исправить.

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Больше всего жалоб было из Киева

Самой частой причиной жалоб пользователей была работа приложения. Именно этого касался 51% обращений. Проблем с соединением с сервером касались 34% жалоб.

Крупнейший сбой в работе соцсети произошел около 3:00. Тогда пользователи из ряда стран начали отправлять соответствующие обращения. В тройку лидеров по жалобам в работе Telegram вошли Киев, Санкт-Петербург и Москва.


Карта обращений о сбое в работе Telegram / Скриншот Downdetector

Последние сбои в работе соцсетей

  • 4 октября произошел глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Сайт Downdetector сообщил, что массовые жалобы на работу Facebook начали поступать примерно с 18:30.
  • Также интернет-пользователи сообщали о сбоях в работе сервисов Netflix, Steam и PlayStation Network и тому подобное.
  • Тогда в пресс-службе Facebook заявили, что причиной масштабного сбоя стало нарушение сетевого трафика.
  • Вечером 8 октября пользователи Instagram в Украине, Польше, Латвии, Беларуси и России сообщили о еще одном сбое в работе соцсети.
Автор: Іван Магуряк