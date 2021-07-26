Wikipedia не работает: в работе интернет-энциклопедии произошел сбой

26 июля 2021 , 14:44
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Источник:

Downdetector

Примерно с 13:10 26 июля пользователи в разных частях Европы сообщают о сбоях в работе Wikipedia. Проблемы с доступом наблюдаются и в Украине.

Известно, что большинство пользователей – 96 процентов – наблюдают проблемы с доступом к сайту. 4 процента – только с входом под своей учетной записью.

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Что произошло

Причины сбоя пока неизвестны.

Больше всего жалоб поступает из:

  • Германии,
  • Великобритании,
  • Австрии,
  • Франции,
  • Испании,
  • Канады,
  • Швейцарии.

Кроме того, аналогичные проблемы наблюдаются и в Украине.


Карта распространенности проблем с доступом / Скриншот rbc.ua

Официальные каналы Wikipedia ситуацию пока не комментируют.

Автор: Олександр Гайдамашко