Wikipedia не работает: в работе интернет-энциклопедии произошел сбой
26 июля 2021 , 14:44Читати новину українською
Источник:Downdetector
Примерно с 13:10 26 июля пользователи в разных частях Европы сообщают о сбоях в работе Wikipedia. Проблемы с доступом наблюдаются и в Украине.
Известно, что большинство пользователей – 96 процентов – наблюдают проблемы с доступом к сайту. 4 процента – только с входом под своей учетной записью.
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Что произошло
Причины сбоя пока неизвестны.
Больше всего жалоб поступает из:
- Германии,
- Великобритании,
- Австрии,
- Франции,
- Испании,
- Канады,
- Швейцарии.
Кроме того, аналогичные проблемы наблюдаются и в Украине.
Карта распространенности проблем с доступом / Скриншот rbc.ua
Официальные каналы Wikipedia ситуацию пока не комментируют.