Известно, что большинство пользователей – 96 процентов – наблюдают проблемы с доступом к сайту. 4 процента – только с входом под своей учетной записью.

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Что произошло

Причины сбоя пока неизвестны.

Больше всего жалоб поступает из:

Германии,

Великобритании,

Австрии,

Франции,

Испании,

Канады,

Швейцарии.

Кроме того, аналогичные проблемы наблюдаются и в Украине.



Карта распространенности проблем с доступом / Скриншот rbc.ua

Официальные каналы Wikipedia ситуацию пока не комментируют.