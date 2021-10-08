В работе Instagram, Facebook и WhatsApp снова произошел крупный сбой
8 октября 2021 , 22:10Читати новину українською
Источник:24 канал
Вечером 8 октября во работе социальной сети Instagram снова произошел масштабный сбой. О проблемах сообщают жители Украины, Беларуси, России, Латвии и Польши.
Массовые сообщения о сбое в Instagram начали поступать около 21:00. Кроме того, с перебоями работают также Facebook и WhatsApp.
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Сбои в работе соцсетей: главное
- Масштабный сбой в работе соцсетей произошел 4 октября. Тогда внезапно перестали работать Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Сайт Downdetector сообщил, что массовые жалобы на работу Facebook начали поступать примерно с 18:30.
- Не работали ни веб-версии, ни мобильные приложения.
- Кроме того, пользователи сообщали о сбоях в работе сервисов Netflix, Steam и PlayStation Network и др.
- Около 20:30 сообщили, что "умер" TikTok.
- Тогда в пресс-службе Facebook заявили, что причиной масштабного сбоя стало нарушение сетевого трафика.
- Глава компании Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями.