Массовые сообщения о сбое в Instagram начали поступать около 21:00. Кроме того, с перебоями работают также Facebook и WhatsApp.

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Сбои в работе соцсетей: главное

Масштабный сбой в работе соцсетей произошел 4 октября. Тогда внезапно перестали работать Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Сайт Downdetector сообщил, что массовые жалобы на работу Facebook начали поступать примерно с 18:30.

Не работали ни веб-версии, ни мобильные приложения.

Кроме того, пользователи сообщали о сбоях в работе сервисов Netflix, Steam и PlayStation Network и др.

Около 20:30 сообщили, что "умер" TikTok.

Тогда в пресс-службе Facebook заявили, что причиной масштабного сбоя стало нарушение сетевого трафика.

Глава компании Facebook Марк Цукерберг извинился перед пользователями.

Заметьте! Организация NetBlock сообщила, что час проблем с сетями стоит миру 161 422 838 долларов.