В работе Instagram снова произошел глобальный сбой
3 ноября 2021 , 21:20Читати новину українською
Источник:Downdetector
В работе Instagram вечером 3 ноября произошел глобальный сбой. В частности, о проблемах в работе соцсети сообщают пользователи из Украины, Беларуси, России, Узбекистана, Молдовы и других стран мира.
Люди жалуются, что не могут просмотреть сторис и обменяться сообщениями с близкими. Общее недовольство усиливает то, что в течение осени 2021 года произошло уже несколько масштабных сбоев в работе соцсетей.
Обратите внимание Соцсеть Facebook отключила важную функцию: как это повлияет на пользователей
Кроме того, по состоянию на 21:00 сообщили также о сбое в работе Facebook.
Новость дополняется...