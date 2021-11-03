В работе Instagram снова произошел глобальный сбой

В работе Instagram вечером 3 ноября произошел глобальный сбой. В частности, о проблемах в работе соцсети сообщают пользователи из Украины, Беларуси, России, Узбекистана, Молдовы и других стран мира.

Люди жалуются, что не могут просмотреть сторис и обменяться сообщениями с близкими. Общее недовольство усиливает то, что в течение осени 2021 года произошло уже несколько масштабных сбоев в работе соцсетей.

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Кроме того, по состоянию на 21:00 сообщили также о сбое в работе Facebook.

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