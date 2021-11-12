В работе Google, YouTube и Gmail в Европе произошел сбой

Пользователи европейских стран жалуются на сбои в работе Google и Gmail и YouTube. Данные платформы Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, свидетельствуют о том, что проблема серьезная.

Заметные сбои наблюдаются в Нидерландах, где сообщается об ошибках в работе Google и YouTube. В Великобритании о сбоях сообщают пользователи Gmail, в Германии – Gmail и Google. Некоторые сбои наблюдаются у сервисов также во Франции, Испании и Италии.

Интересно YouTube больше не будет показывать количество дизлайков под видео

Что не работает?

Пользователи жалуются на работу веб-сайта Google, проблемы Gmail при соединении с сервером и отправке сообщений, в Youtube – сбои во время воспроизведения видео и авторизации.



Карта сбоев сервисов Google в Европе / Фото Donwndetector



Сообщения о сбоях в Google за последние 24 часа / Фото Downdetector



В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой и почтой Gmail. Она также включает Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.