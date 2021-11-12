Заметные сбои наблюдаются в Нидерландах, где сообщается об ошибках в работе Google и YouTube. В Великобритании о сбоях сообщают пользователи Gmail, в Германии – Gmail и Google. Некоторые сбои наблюдаются у сервисов также во Франции, Испании и Италии.
Интересно YouTube больше не будет показывать количество дизлайков под видео
Что не работает?
Пользователи жалуются на работу веб-сайта Google, проблемы Gmail при соединении с сервером и отправке сообщений, в Youtube – сбои во время воспроизведения видео и авторизации.
Карта сбоев сервисов Google в Европе / Фото Donwndetector
Сообщения о сбоях в Google за последние 24 часа / Фото Downdetector