В работе Google произошел глобальный сбой

22 июня 2021 , 09:31
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Источник:

Downdetector

В поисковой системе Google 22 июня произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на проблемы в работе. Частично ситуация затронула и Украину.

Жалобы на работу поисковика зафиксировали в США, Великобритании, Германии. А также Испании, Италии и России. Жалобы поступают и из Украины.

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Больше всего проблем в работе со смартфонами

  • 73% жалоб касаются входа на сайт Google
  • 27% – доступа к аккаунтам.

В комментариях пользователи отмечают, что наибольшая проблема – именно в работе со смартфонами и советуются относительно возможных вариантов решения.

Как пишет Prowell Tech, в ответ на жалобы в твиттере официальный аккаунт Made By Google предложил перезапуск телефона. Это решило проблему для некоторых людей, другие же сообщают, что перезагрузка телефонов не помогла.


Сбои в работе Google за последние сутки / Инфографика Downdetector

В соцсетях на работу поисковика жалуются:

Коротко о предыдущем сбое в работе Google

  • Проблемы в работе поисковика были 17 марта 2021 года.
  • В Украине пользователи не могли получить доступ на главную страницу.
  • Не работал ни поиск, ни другие сервисы компании.
  • Похожие проблемы в Googlе были еще за несколько месяцев до этого.
Автор: Ірина Пундор