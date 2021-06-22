В работе Google произошел глобальный сбой

В поисковой системе Google 22 июня произошел масштабный сбой. Пользователи жалуются на проблемы в работе. Частично ситуация затронула и Украину.
Жалобы на работу поисковика зафиксировали в США, Великобритании, Германии. А также Испании, Италии и России. Жалобы поступают и из Украины.
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Больше всего проблем в работе со смартфонами
- 73% жалоб касаются входа на сайт Google
- 27% – доступа к аккаунтам.
В комментариях пользователи отмечают, что наибольшая проблема – именно в работе со смартфонами и советуются относительно возможных вариантов решения.
Как пишет Prowell Tech, в ответ на жалобы в твиттере официальный аккаунт Made By Google предложил перезапуск телефона. Это решило проблему для некоторых людей, другие же сообщают, что перезагрузка телефонов не помогла.
Сбои в работе Google за последние сутки / Инфографика Downdetector
В соцсетях на работу поисковика жалуются:
Коротко о предыдущем сбое в работе Google
- Проблемы в работе поисковика были 17 марта 2021 года.
- В Украине пользователи не могли получить доступ на главную страницу.
- Не работал ни поиск, ни другие сервисы компании.
- Похожие проблемы в Googlе были еще за несколько месяцев до этого.