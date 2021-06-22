Жалобы на работу поисковика зафиксировали в США, Великобритании, Германии. А также Испании, Италии и России. Жалобы поступают и из Украины.

К теме Google представила 6 новых функций Android: пользователи получат их уже этим летом

Больше всего проблем в работе со смартфонами

73% жалоб касаются входа на сайт Google

жалоб касаются входа на сайт Google 27% – доступа к аккаунтам.

В комментариях пользователи отмечают, что наибольшая проблема – именно в работе со смартфонами и советуются относительно возможных вариантов решения.

Как пишет Prowell Tech, в ответ на жалобы в твиттере официальный аккаунт Made By Google предложил перезапуск телефона. Это решило проблему для некоторых людей, другие же сообщают, что перезагрузка телефонов не помогла.



Сбои в работе Google за последние сутки / Инфографика Downdetector

В соцсетях на работу поисковика жалуются:

Коротко о предыдущем сбое в работе Google