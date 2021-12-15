Пользователи жалуются на проблемы со входом в аккаунт, работу сайта и приложений. Кроме того, фиксируют небольшие сбои в приложении Messenger.
Заметьте Facebook продолжает собирать данные даже тех пользователей, которые отказались от отслеживания в iOS
Пользователи Facebook жалуются на:
- проблему с авторизацией (57%);
- сбой в работе сайта (35%);
- проблемы с приложением (8%).
О проблемах в работе соцсети сообщают жители:
- США;
- Канады;
- Германии;
- Великобритании;
- Украины.
Сбои начались вечером 15 декабря / Скриншот Downdetector
Сбои в работе Facebook и Instagram: последние новости
- Прошлый масштабный сбой в работе соцсетей произошел 4 декабря.
- Тогда люди сообщили о некорректном функционировании как мобильного приложения, так и веб-версии.
- В частности, 61% пользователей жаловались на сбой мобильного приложения Instagram, еще 20% – сетовали на веб-версию. Кроме того, еще 20% пользователей рассказали, что у них вообще не работает соцсеть.
- Сбои в работе Facebook и Instagram участились в начале осени. За это время пользователи пережили несколько вечеров со "сломанными" соцсетями.