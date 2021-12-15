Пользователи жалуются на проблемы со входом в аккаунт, работу сайта и приложений. Кроме того, фиксируют небольшие сбои в приложении Messenger.

Заметьте Facebook продолжает собирать данные даже тех пользователей, которые отказались от отслеживания в iOS

Пользователи Facebook жалуются на:

  • проблему с авторизацией (57%);
  • сбой в работе сайта (35%);
  • проблемы с приложением (8%).

О проблемах в работе соцсети сообщают жители:

  • США;
  • Канады;
  • Германии;
  • Великобритании;
  • Украины.

У роботі Facebook і Messenger знову стався збій

Сбои начались вечером 15 декабря / Скриншот Downdetector

Сбои в работе Facebook и Instagram: последние новости

  • Прошлый масштабный сбой в работе соцсетей произошел 4 декабря.
  • Тогда люди сообщили о некорректном функционировании как мобильного приложения, так и веб-версии.
  • В частности, 61% пользователей жаловались на сбой мобильного приложения Instagram, еще 20% – сетовали на веб-версию. Кроме того, еще 20% пользователей рассказали, что у них вообще не работает соцсеть.
  • Сбои в работе Facebook и Instagram участились в начале осени. За это время пользователи пережили несколько вечеров со "сломанными" соцсетями.