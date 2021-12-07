В Amazon Web Services произошел глобальный сбой: задело Facebook, Netflix и Disney+

К большому сожалению, сервисы в интернете работают не так надежно, как хотелось бы. Поэтому распространены всевозможные сбои в работе, которые могут быть как глобальными, так и локальными. Сообщается, что в работе Amazon Web Services произошел глобальный сбой.

На этот раз стало известно, что сбой произошел в работе Amazon Web Services. Это привело к сбоям и в других сервисах: Facebook, Disney+, Tinder, McDonald's, Netflix, Google и на десятках других сайтах и сервисах.

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Пока нет никаких деталей относительно того, что стало причиной сбоя в работе такого огромного количества сервисов. В Amazon заявили, что причину неисправности нашли и уже работают над исправлением. Параллельно с этим Amazon перенаправляет пользователей на "запасные" серверы.

Сайты, где произошли сбои​ / Скриншот Downdetector



Сайты, где произошли сбои​ в роботе / Скриншот Downdetector



Сайты, где произошли сбои​ в роботе / Скриншот Downdetector



В работе десятков сервисов произошли сбои / Скриншот Downdetector