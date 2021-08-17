Как работает стартап DeepBrain, который разрабатывает цифровые копии реальных людей

Необычная концепция южнокорейского стартапа уже завоевала благосклонность местного рынка и планирует выйти на американский. Компания разрабатывает цифровые копии реальных людей, которые копируют мимику, жесты и манеру разговора.

Такие копии могут выполнять различные задачи и будут полезными новостным телеканалам, политикам и компаниям из сектора розничной торговли. Компания для демонстрации возможностей создала копию президента Кореи Мун Чжэ Ина, которую "натренировала" на его реальных выступлениях. Ее собираются каким-либо образом использовать, однако заявляют, что она готова в любой момент заменить собой реального политика, например, для публичных заявлений, освободив для него время на другие занятия.

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Как это работает

Для того, чтобы создать виртуальную копию живого человека, стартап приглашает его в свой офис.

Человека помещают в специальную комнату с камерами, которые снимают его с нескольких ракурсов.

В это время он зачитывает заранее подготовленный текст, содержащий весь набор звуков.

После этого искусственный интеллект DeepBrain проходит обработку, при которой анализирует полученный материал.

ИИ создает полноценную копию персонажа, объединяя мимику и жесты с голосом.

В результате голосовые данные синхронизируются с мимикой лица, а руки и тело движутся в соответствии с языком.

Такая копия человека может произносить любой текст с генерацией соответствующего видеоряда.

Сейчас DeepBrain сотрудничает с корейскими медиабрендами MBN, Metro News и LG HelloVision, а также с поставщиком образовательных услуг Kyowon и банком KB Kookmin. Компания работает над созданием виртуальных банкиров, которые будут консультировать клиентов в офисах банка, что уменьшит нагрузку на работников.

Наши инвесторы понимают, что у нас есть возможность улучшить качество обслуживания клиентов и возглавить растущую индустрию бесконтактных технологий, вызванную пандемией. Эти новые инвестиции подтверждают перспективы для наших технологий, сильных бизнес-возможностей и поддержки в ключевых отраслях, ориентированных на обслуживание клиентов,

– заявил гендиректор DeepBrain Эрик Джанг.

DeepBrain теперь готовится к выходу на рынок США.