Что это такое шумоподавление

Общий термин "шумоподавление" означает снижение воздействия посторонних шумов на звук в наушниках. Шумоподавление может быть пассивным и активным.

В первом случае посторонние шумы поглощает сам корпус наушников, фактически блокируя собой путь поступления звука к ушам. Таким образом лишние громкие звуки не отфильтровываются в достаточной степени: у наушников для этого очень тонкий корпус, да и сами материалы, из которых их изготавливают, а также форма человеческого уха не дают такой возможности.

Зато активная технология устраняет нежелательные внешние шумы с помощью наложения специально сгенерированного звука. Здесь в работу вступают электронные алгоритмы.

Первые разработки в области шумопоглощения начали появляться еще в 30-х годах ХХ века и поначалу очень медленно вводились в авиационной и оборонной промышленности. И всего несколько лет назад технология начала завоевывать сектор потребительской электроники.

Как работает активное шумоподавление

Система шумоподавления захватывает шум, который нужно убрать, через внешний микрофон и выдает навстречу звуковую волну той же амплитуды, но с зеркально отраженной фазой выходного звука. Волны постороннего шума и сгенерированного наушниками звука, смешиваясь, нивелируют друг друга.

Таким образом, во время прослушивания музыки нет необходимости искать тихое место и включать громкость на максимум, рискуя повредить себе слух.

Насколько эффективно нивелируется шум

Система активного шумопоглощения не является чисто маркетинговым ходом, она действительно действует. Попробуем объяснить как можно проще.

Человеческое ухо способно воспринимать звуковые волны в диапазоне от 20 Гц до 20 КГц. Большинство современных систем приглушения хорошо справляются с шумом от 100 Гц до 1 КГц. Этого вполне достаточно, чтобы освободить слушателя от посторонних звуков: голосов окружающих, шума ветра, грохота транспорта. Звуковые колебания ниже 100 Гц мы воспринимаем не только ухом, но и всем телом, поэтому шумоподавления в наушниках не поможет. Что же до верхней части диапазона, то наушники с современной системой поглощения шума вполне способны превратить высокочастотный писк или свист в спокойное шипение.

Как видим, абсолютно от всех шумов система не защитит, однако звук в наушниках улучшится ощутимо. Пользуясь моделями с хорошим поглощением шума, вы даже на шумной улице будете чувствовать себя как в тихом помещении.

В некоторых наушниках система шумоподавления работает в смешанном режиме. В этом случае в бой за чистоту звука вступают внешние микрофоны: они транслируют звуки извне, выделяя нужный с помощью электронных алгоритмов. Благодаря такому режиму "прозрачности" вы можете общаться с собеседником, не снимая наушников, и при этом безопасно передвигаться по улице, не боясь не услышать звук автомобиля, что к вам приближается.

Технология шумоподавления сегодня распространена настолько, что производители наушников могут предложить покупателям не только хороший выбор, но и приятные цены.

Отличным вариантом для вас может стать новая модель Huawei FreeBuds 4i со смешанной системой коррекции звука. С активного поглощения шума на режим "прозрачности" переключает одно длительное прикосновение к наушнику. При этом система из двух микрофонов улавливает и выделяет голос пользователя, уменьшая шум ветра, а технология на основе искусственного интеллекта отфильтровывает другие лишние звуки.



Huawei FreeBuds 4i / Фото Huawei

А есть ли минусы

Существует очень небольшой процент людей, которые при длительном использовании шумопоглощения могут испытывать головную боль. Происходит это по схеме, похожей на морскую болезнь, когда уши не слышат шума, сигнализируя мозгу о том, что тело находится в покое, а другие органы чувств и вестибулярный аппарат передают кардинально другую информацию, не свойственную тихому, спокойному месту.

Вывод

Технология активного шумоподавления безусловно является полезной для любого, кто любит и часто слушает музыку на улице, в транспорте, в шумном офисе или даже дома, где присутствуют другие люди. Она понравится тем пользователям, которые ценят тишину и чистый звук.